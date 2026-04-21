Экзоскелеты помогут жителям сгоревших гонконгских многоэтажек вернуться в квартиры

Фанни Мок готовится вернуться в свой бывший дом в северном районе Тай По в Гонконге. Более четырёх месяцев назад целый комплекс многоэтажек был уничтожен смертоносным пожаром.

Теперь же бывшим жильцам впервые разрешат вернуться в свои квартиры. Они смогут забрать личные вещи. С 20 апреля по 4 мая каждая семья получит три часа времени, чтобы это сделать.

Мок, которой почти 60 лет, как и десятки других жильцов, теперь арендует экзоскелет и тренируется в нём ходить. Это поможет ей подняться на 13-й этаж, ведь лифты в домах не работают.

[Фанни Мок, бывшая жительница сгоревшей многоэтажки]:

«У меня болят колени, мне не хватает сил, и у меня одышка».

Мок будет переносить свои вещи в руках. И благодаря экзоскелету, она сможет подняться в квартиру несколько раз.

[Фанни Мок, бывшая жительница сгоревшей многоэтажки]:

«Надеюсь, я смогу найти вещи, которые можно забрать. Если не получится унести всё с первого раза, то со второго или третьего. Вернуться туда жить уже невозможно».

Роботизированные ноги изготовила шанхайская компания Hypershell, которая специализируется на робототехнике. Эти устройства сейчас пользуются большим спросом, ведь более трети бывших жителей комплекса старше 65 лет.

61-летняя Бетти Хо надеется забрать наличные деньги и фотоальбомы из своей квартиры на 15-м этаже, где она прожила 35 лет. Подъём будет не единственной трудностью.

[Бетти Хо, бывшая жительница сгоревшей многоэтажки]:

«Власти дают всего три часа. Странно: как можно забрать всё, с чем жил десятилетиями, всего за три часа? Это практически невозможно».

Пожар в конце ноября, который вспыхнул в жилом комплексе «Ван Фук Корт», стал причиной гибели 168 человек. Более 4000 человек остались без крова.

