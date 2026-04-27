В США поджигают дома, чтобы найти способы защиты от лесных пожаров

Этот дом сейчас сгорит во имя науки. Его поджигают на испытательном полигоне в Южной Каролине в США. Здесь имитируют ситуацию, которая возникает при лесных пожарах.

Менее трёх минут понадобилось, чтобы пламя проникло внутрь строения, уничтожая всё, что там есть. За пожаром наблюдают специалисты. Для этого в доме размещены камеры и датчики. Они будут работать, пока не сгорят.

Также в огнеупорном здании поблизости работает система наблюдения с камерами и различными приборами общей стоимостью почти в миллион долларов.

[Мюррей Моррисон, исследователь]:

«Мы хотим увидеть, как пожары распространяются по населённым пунктам, чтобы найти способы смягчить последствия и обеспечить большую безопасность нашим сообществам».

Исследования проводит Институт страхования бизнеса и безопасности жилья. Полигон занимает площадь в 40 гектаров. Здесь также изучают воздействие ураганов, сильного ветра и дождя.

В ходе экспериментов с пожарами исследователи используют стену из 105 вентиляторов, которые воссоздают ветреные условия.

Испытания проходят под бдительным контролем. Строения похожи на обычные дома, только нет электричества и водопровода. Специалисты сожгли здесь уже 13 зданий. Некоторые были сделаны из обычных материалов, а некоторые – из огнеупорных.

[Мюррей Моррисон, исследователь]:

«Этих различий со стороны не увидеть. В этой конструкции использована горючая облицовка, поэтому она не сможет час противостоять огню. Другие конструкции будут сделаны из того же материала, но с прослойкой из гипсокартона, поэтому при пожаре стены продержатся час».

Результаты этих экспериментов уже повлияли на ужесточение противопожарных правил в Калифорнии. Теперь у новых домов должны быть огнестойкие стены, окна с двухкамерными стеклопакетами и сетки на вентиляционных отверстиях, чтобы предотвратить попадание искр внутрь.

Кроме того, специалисты рекомендуют оставлять полутораметровую буферную зону между домом и забором, а также различными предметами и деревьями, которые могут находиться во дворе. Это помешает огню быстро распространяться.

