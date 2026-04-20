Роскошные часы представили в Женеве на фоне экономической нестабильности

Стиль, роскошь и мастерство демонстрируют лучшие производители наручных часов на выставке Watches and Wonders в Женеве. В этом году здесь представлены 65 брендов, включая Rolex, Cartier, Patek Philippe и Omega.

Bulgari предлагает вниманию гостей уменьшенную версию модели Octo Finissimo, которая в прошлом году установила новый мировой рекорд как самые тонкие часы с турбийоном в истории. Новая версия подойдёт людям с тонким запястьем.

[Фабрицио Буэнамасса, арт-директор компании Bulgari]:

«Это время пришло через 20 лет работы над линейкой Octo Finissimo. Часы стали на 20% компактнее, но при этом запас хода увеличился на 20%. Это выдающееся достижение, поскольку от предыдущего механизма мы позаимствовали лишь ротор и балансовое колесо. Все остальные компоненты механизма абсолютно новые».

На выставке также можно увидеть различные технические разработки, показывающие мастерство, которое лежит в основе высокоточного производства.

Например, Vacheron Constantin представляет механическую инсталляцию под названием «В поисках времени». Её создали в честь 270-летия компании.

Это одно из самых технически сложных творений, когда-либо созданных брендом. На разработку ушло семь лет. В инсталляции более 6000 компонентов и 23 усложнения.

[Сандрин Донги, сотрудница компании Vacheron Constantin]:

«Уникальность этого произведения искусства в том, что мы впервые использовали автомат в качестве сложного механизма. Это сочетание различных элементов: автомата, сложного механизма и мастерства».

Между тем часовая индустрия находится в состоянии неопределенности. Предыдущие два года наблюдался спад спроса на продукцию. Объём экспорта сократился на 1,7%. Однако росли продажи дорогих часов ручной сборки стоимостью более 60 000 долларов.

В этом году военный конфликт Израиля и США с Ираном повлёк за собой глобальные последствия, включая рост цен на энергоносители, сбои в авиасообщении и цепочках поставок. Дополнительные трудности несёт рост цен на золото и серебро. Всё это вынуждает производителей повышать цены на часы.

По мнению аналитиков, часовой рынок особенно чутко реагирует на экономическую конъюнктуру, поскольку покупка часов относится к категории необязательных расходов.

[Мин Лю, аналитик (жен)]:

«Сейчас царит полная неопределенность, и не только в мире часов. Военные действия влияют на все отрасли, а сегмент предметов роскоши и часов находится в самом конце этого списка: на такие вещи люди тратят деньги в последнюю очередь».

Впрочем, организаторы всё равно считают выставку часов важным событием. За неделю её посетили более 60 000 человек.

