Скорбеть за деньги: в Кении набирают популярность профессиональные плакальщики

В кенийском городке Рабуор на похоронах вместе с родственниками скорбят люди, которые не знали умершего. Это профессиональные плакальщики, и их нанимают за деньги.

Это традиционная практика народа луо на западе страны. Похороны здесь считаются важным обрядом, а большое число участников воспринимается как показатель статуса умершего.

Плакальщики начинают работу с момента, когда тело забирают из морга. Они сопровождают процессию, поют погребальные песни и выражают скорбь до самого захоронения.

Такие услуги – полноценный бизнес. Клиентам предлагают не только плакальщиков, но и организацию мероприятия: от установки палаток до питания.

[Виктор Оума, профессиональный плакальщик]:

«В Кении трудно найти работу. Мы решили использовать похороны, потому что они происходят регулярно. Это хороший способ заработать и не заниматься преступлениями или бездельем».

Иногда такие услуги необходимы, если у умершего нет близких родственников.

[Франсис Ойу, профессиональный плакальщик]:

«Бывает, что у человека нет семьи, но есть деньги. Нужно, чтобы кто-то пришёл и поддержал. Тогда и обращаются к нам».

Родственники считают, что достойные похороны имеют значение и для живых, и для умерших.

[Георгина Аченг, племянница умершего]:

«В нашей культуре луо считается, что если не устроить хорошие похороны, дух может остаться и тревожить семью. Если всё сделать правильно, мы верим, что он будет спокоен».

Перед церемонией плакальщикам рассказывают о жизни умершего. Это помогает им лучше передать эмоции.

[Виллис Омонди, менеджер группы плакальщиков]:

«Нам не обязательно быть родственниками. Мы просто думаем, что умер человек, и представляем, что это наш близкий. Тогда появляются настоящие чувства».

Эксперты говорят, что популярность такой услуги растёт, поскольку семьи становятся меньше, и людей на похоронах не хватает, чтобы передать статус человека.

