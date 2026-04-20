Шесть миллионов гаитян живут в условиях острой нехватки продовольствия

Более половины населения Гаити будет жить в условиях острой нехватки продуктов питания в период с марта по июнь. Таковы обновлённые данные шкалы Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности.

В частности, уже голодают 5,8 миллиона гаитян. При этом 1,8 миллиона из них столкнутся с критическим уровнем голода. Ситуация осложняется тем, что более 1,4 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления вооружённых банд. Это создаёт ещё больше нагрузки на гуманитарные организации.

Многим матерям почти нечем кормить детей.

[Мелианна Сервеус, жительница приюта для переселенцев]:

«Они не едят три раза в день. Мы едим только один раз, потому что мне не из чего готовить, чтобы есть три раза в день».

[Франсуаза Каде, жительница приюта для переселенцев]:

«Когда у нас появляется возможность, мы отдаём детям всю еду, что у нас есть. Не могу сказать, что они хорошо питаются или что мы хорошо питаемся».

Кризис также усиливается из-за ухудшения ситуации с безопасностью. В Гаити продолжается война между правительственной армией и вооружёнными бандами, которые расширили контроль в некоторых частях страны.

[Таня Бирбек, представительница ВПП ООН]:

«Крайне важно восстановить безопасность в Гаити. Но в то же время необходимо направить столько же ресурсов и внимания на восстановление продовольственной безопасности. Очень трудно представить, как восстановить мир, когда половина гаитян не имеет достаточно еды и, когда матери просыпаются утром, и им нечем кормить детей».

Между тем Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что постоянная продовольственная помощь уже помогла примерно 200 000 гаитян выйти из чрезвычайной ситуации с голодом. Однако гуманитарные организации отмечают, что небольшие успехи неустойчивы и могут быть сведены на нет из-за резкого подорожания топлива, вызванного войной с Ираном.

