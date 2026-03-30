Трамп позволил российскому танкеру доставить нефть на Кубу

Президент США Дональд Трамп в воскресенье дал понять, что меняет свою позицию в отношении блокировки поставок нефти на Кубу. Он заявил, что не против, чтобы любая страна поставила сырьё на остров. Ранее он позволил российскому нефтяному танкеру зайти в кубинский порт с крайне необходимой партией сырья.

В беседе с журналистами на борту президентского самолёта Трамп выразил сочувствие кубинскому народу, который нуждается в энергии и страдает от тотальных отключений электричества.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Если какая-либо страна, в том числе Россия, хочет сейчас отправить нефть на Кубу, у меня нет с этим проблем. Куба обречена. У них плохой режим. У них очень плохое и коррумпированное руководство. Получит оно нефтяной корабль или нет, это не будет иметь значения».

Кроме того, Трамп сказал, что переговоры с Ираном идут «чрезвычайно хорошо», добавив, что Тегеран разрешил ряду нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Как вы знаете, два дня назад они согласились пропустить восемь судов, а затем добавили ещё два, итого – десять судов. А сегодня они добавили в знак уважения к нам 20 судов с нефтью, очень больших судов, которые пройдут через Ормузский пролив. И это начнётся завтра утром».

Ранее Трамп отмечал, что Иран предоставил США дорогостоящую уступку в энергетической сфере. В то время он не уточнил, что именно имел в виду.

