Учёные: одомашненные собаки появились на 5000 лет раньше, чем предполагалось

Дата загрузки: 2026-03-29
Первые одомашненные собаки жили рядом с человеком уже 15 800 лет назад – на 5000 лет раньше, чем предполагали учёные. Это подтверждает новое исследование. Специалисты изучили гены, извлечённые из костей более 200 древних собак и волков.
Например, возраст этой челюстной кости – 14 300 лет. Её нашли в пещере Гофа в графстве Сомерсет на западе Великобритании.
[Уильям Марш, генетик]:
«Именно анализ этой нижней челюсти, этого образца из пещеры Гофа в Великобритании, возраст которого – примерно 14 с половиной тысяч лет, открыл целое направление исследований, которое позволило идентифицировать не только эту собаку, но и собак из Центральной Европы и Турции».
Учёные из 17 ведущих университетов Европы провели полногеномный анализ этой челюсти, а также других костей возрастом более 10 000 лет, включая находку возрастом 16 000 лет из турецкой деревни Пынарбаши.
Затем исследователи сравнили геномы более 1000 современных и древних собак и волков со всей планеты. В итоге стало понятно, что собаки распространились по всему миру вместе с древними людьми.
При этом генетики отмечают, что ДНК древних собак и волков различаются.
[Понтус Скоглунд, генетик]:
«Просто поразительно, когда сравниваешь клеточное ядро собак и волков. Они полностью различаются. Нет ничего общего».
Исследователи полагают, что отношения между людьми и собаками почти не изменились за столетия. Правда, ещё предстоит выяснить, в чём заключалась роль лохматых питомцев в древности. Возможно, они охраняли стоянки кочевников или участвовали в охоте, а может быть, играли с детьми.
