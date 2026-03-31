В Париже старым кроссовкам дают вторую жизнь

Старые, изношенные, грязные кроссовки. Но им ещё можно подарить вторую жизнь. В эту мастерскую на востоке Париже каждую неделю поступают сотни пар кроссовок. Здесь проводят их полную реставрацию.

Первый шаг – сортировка и оценка возможности повторной продажи.

[Пол Дефавес Абади, владелец мастерской]:

«Возможность реставрации обуви зависит от её элементов. Повреждённая застёжка-липучка – не критично. Шнурки – тоже. Грязь – никогда не критично. Действительно важна степень износа структурных материалов, особенно подошвы».

Обувь собирают через сеть партнёров, включая пункты приёма в магазинах, школы, компании и центры переработки.

[Пол Дефавес Абади, владелец мастерской]:

«Эти кроссовки в хорошем состоянии. Если присмотреться, можно увидеть износ подошвы, но они всё ещё вполне пригодны для ношения, и верхняя часть в хорошем состоянии. После тщательной чистки они могут выглядеть очень хорошо».

Чистка начинается с подошвы и постепенно продвигается вверх. Затем дезинфицируют внутреннюю часть обуви для удаления микробов, бактерий и загрязнений. Этот этап считается ключевым.

[Тарек Сейф Эль Язал, сотрудник мастерской]:

«Мойка под высоким давлением помогает удалить микробы, грязь и пыль, оставляя кроссовки чистыми. Она также может уничтожить микробы внутри обуви».

На подошву некоторых кроссовок наносят отбеливающее средство, которое активируется под ультрафиолетовым светом. Сотрудники мастерской говорят, что каждая пара, которую можно использовать снова, – это победа для окружающей среды.

[Ивана Каутик, сотрудница мастерской]:

«Люди не всегда это осознают, но обувь очень загрязняет окружающую среду. Из-за быстрой моды тренды меняются очень быстро, поэтому люди постоянно покупают, выбрасывают и снова покупают обувь».

Помимо самой реставрации, мастерская также проводит информационные кампании, чтобы побудить людей к более бережному отношению к обуви и её повторному использованию.

