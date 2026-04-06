Раннюю картину Рубенса с батальной сценой выставят на аукцион

Раннюю картину фламандского мастера Питера Пауля Рубенса выставят на аукцион в Париже. Ожидается, что она принесёт не менее двух миллионов евро.

На полотне изображена батальная сцена. Называется картина «Битва амазонок». Рубенс написал её примерно в период с 1603 по 1605 год, когда работал в Италии. Он изобразил жестокое сражение амазонок с греческими солдатами.

[Дэвид Нордманн, сотрудник аукционного дома Ader]:

«Рубенс создал эту работу в юности, когда был полон энергии и надежд по поводу всего, что собирался сделать в Италии».

По словам аукционистов, картины Рубенса попадают на торги крайне редко. А необычность этой работы ещё и в том, что она посвящена не религиозной теме, а сражению.

[Филиппин Моте де Нарбонн, эксперт по искусству]:

«Как и многие ранние картины Рубенса, созданные в Италии между 1600 и 1608 годами, эта работа представляет собой композицию не очень большую, но содержащую много маленьких фигур, и все они в разных позах. Как будто художник хотел попробовать по-разному расположить фигуры, изучить их анатомию и выбрать очень специфические цвета».

Картину выставят на аукцион 16 июня. Оценочная стоимость – от двух до трёх миллионов евро.

[Дэвид Нордманн, сотрудник аукционного дома Ader]:

«Когда держишь в руках произведение такого мастера мировой живописи – это чувство трудно описать словами. И следует также сказать, что работы великих мастеров всё реже появляются на рынке. Почти все они находятся в музеях или в очень престижных коллекциях».

Рубенс оставил после себя примерно 3000 картин, многие из которых создал вместе с учениками или коллегами. В основном он отдавал предпочтение религиозной живописи, но также писал портреты, пейзажи и картины с историческим или мифологическим сюжетом.

