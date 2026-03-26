Современный виноград пино-нуар генетически идентичен своему средневековому предку

Это один из обширных виноградников во французском регионе Бургундия. Здесь выращивают пино-нуар – ценный сорт винограда с аристократической родословной. Его посадки также есть в Италии, Германии, Швейцарии, Новой Зеландии и Австралии.

Теперь же учёные обнаружили, что этот сорт винограда существует с эпохи Средневековья и почти не изменился.

В лаборатории в Тулузе исследователи проанализировали древние виноградные косточки. Для анализа ДНК взяли археологические образцы возрастом от 4000 до 500 лет.

[Людовик Орландо, директор Центра антропобиологии Тулузы]:

«Одно из главных открытий этого исследования – это родственные связи. Я говорю о биологической и генетической идентичности между сортом пино-нуар и семенами, которые мы нашли при раскопках на археологическом объекте XV века в Валансьене».

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Результаты исследования показывают, что виноград этого сорта выращивался непрерывно в течение 600 лет.

[Людовик Орландо, директор Центра антропобиологии Тулузы]:

«Это значит, что в XV веке, известном, например, окончанием Столетней войны, национальная героиня Жанна д’Арк теоретически, могла видеть те же сорта винограда, которые выращиваются теперь».

Французские фермеры активно интересуются старинными сортами винограда и хотят их выращивать. Они считают, что такие кустарники смогут легче приспособиться к меняющемуся климату. Так что исследования учёных для них очень ценны.

Короткая ссылка на эту страницу: