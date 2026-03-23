Мексиканцы встретили рассвет в Теотиуакане в день весеннего равноденствия

Десятки аэростатов встречают рассвет в небе над древним индейским городом Теотиуакан в Мексике. Пилоты и пассажиры надеются зарядиться энергией солнца на весь год. Коренные мексиканцы считают, что такое как раз возможно в день весеннего равноденствия.

Ну а те, кто не может полетать на воздушном шаре, поднимаются на пирамиду Солнца и протягивают руки навстречу восходящему светилу.

[жительница Мексики]:

«Наша жизнь рождается из неба, моря, земли и огня. Поэтому я чувствую, что всё состоит из энергии, мы сами – тоже энергия».

«Все, кто может приехать сюда, чтобы восстановить силы, приезжайте, потому что это на самом деле помогает». [жительница Мексики]:

«Приятно видеть здесь не только иностранцев, но и мексиканцев. Хорошо, что сохраняются традиции».

Равноденствие происходит, когда центр Солнца пересекает небесный экватор. В результате день почти равен ночи. Весеннее равноденствие бывает в марте, осеннее – в сентябре.

