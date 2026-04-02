Обновление природы и жизни: сирийцы празднуют месопотамский Новый год

Месопотамский Новый год отмечают ассирийцы и другие жители города Камышлы на северо-востоке Сирии. Этот древний весенний праздник называется «Акиту». Он зародился несколько тысяч лет назад.

Во время торжеств люди чествовали вавилонского бога Мардука. Потом этот праздник объединили с праздником Священного брака и стали проводить грандиозную церемонию.

Изначально Акиту отмечали осенью, затем стали праздновать весной.

[Альяна Шабо, жительница Камышлы]:

«Этот праздник – вавилонско-ассирийский Новый год Акиту. Мы радуемся обновлению природы, обновлению жизни, празднуем новый год и новые дни».

В древности Акиту праздновали 12 дней, теперь сократили до одного. Раньше одной из главных церемоний было посещение так называемого дома Акиту, который представлял собой что-то вроде храма.

Сейчас праздник больше наполнен весельем. Традиция его проведения вернулась в 60-х годах прошлого века, когда у людей проснулся интерес к ассирийской культуре.

[Салим Абдул Масих, житель Камышлы]:

«Мы просим признать этот праздник и сделать его официальным в Сирии, потому что он представляет культуру всех жителей региона».

Доподлинно не известно, чему в древности был посвящён праздник. Историки предполагают, что торжества связаны с началом сельскохозяйственного сезона.

