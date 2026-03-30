Учёные впервые подробно сняли рождение кашалота в дикой природе

Учёные впервые собрали самые детальные данные о рождении кашалота в дикой природе. Уникальное наблюдение провели в Карибском море у побережья Доминики.

Новорождённый детёныш появился на поверхности воды в окружении группы самок. Они сразу начали поднимать его на спинах и головах, удерживая над водой. Это необходимо, поскольку кашалоты рождаются хвостами вперёд и вначале слишком слабы, чтобы плавать.

Известно, что в сообществах кашалотов самки остаются в семейной группе всю жизнь и вместе выращивают потомство.

[Шейн Джеро, ведущий биолог проекта CETI]:

«Они действовали активнее, чем я предполагал. Животные ныряли под детёныша и поднимали его на спинах и носах: по две, три или четыре особи одновременно. Это было невероятно».

Наблюдение провели в июле 2023 года участники научного проекта CETI. Использовали дроны, подводные микрофоны и съёмку с судна, чтобы одновременно записать поведение животных и их звуки.

Подводные микрофоны записали серии щелчков – так называемые «коды», которые используются для общения.

[Дэвид Грубер, основатель проекта CETI]:

«Кашалоты общаются на поверхности с помощью серий характерных щелчков. В Доминике это последовательность 1-1-3 – щелчок, щелчок, затем три щелчка. В последние годы команда CETI выяснила, что эти сигналы образуют своего рода фонетический алфавит с элементами ритма и темпа».

Кашалоты – крупнейшие зубатые хищники на планете. Самки достигают длины около 11 метров. Самцы ещё крупнее. Они могут нырять на глубину более двух километров и оставаться под водой свыше часа.

Однако наблюдать непосредственно роды у кашалотов в дикой природе получается крайне редко.

