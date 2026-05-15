Саммит Трампа и Си: Китай обещает купить Boeing и нефть США

В Пекине завершился второй день саммита между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. В ходе встреч обсудили..

В Пекине завершился второй день саммита между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. В ходе встреч обсудили торговлю, Тайвань, Иран и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта.

По словам американского президента, США и Китай достигли «фантастических торговых сделок». Так, Пекин согласился увеличить закупки американской нефти, сои и самолётов Boeing. Кроме того, Трамп пригласил Си посетить Вашингтон в сентябре.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Сегодня для меня большая честь пригласить Вас и госпожу Пэн посетить нас в Белом доме 24 сентября. Мы с нетерпением ждём этой встречи».

Одной из главных тем саммита стала война с Ираном. По данным Белого дома, Вашингтон и Пекин согласились, что Иран не должен получить ядерное оружие, а Ормузский пролив должен оставаться открытым для мирового судоходства.

По словам Трампа, Китай не собирается прекращать закупки иранской нефти, но обещает не поставлять Тегерану оружие.

Во время переговоров Си Цзиньпин отдельно поднял вопрос Тайваня. Китайская сторона предупредила, что неправильный подход к теме острова может привести к конфликту между странами.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась. По его словам, США по-прежнему считают попытки изменить статус острова военной силой недопустимыми.

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Вашингтон и Пекин также намерены начать отдельные переговоры по безопасности искусственного интеллекта. По его словам, страны хотят выработать общие правила, чтобы передовые ИИ-технологии не попали в неправильные руки.

Кроме того, Трамп поднял вопрос освобождения гонконгского медиамагната и критика китайских властей Джимми Лая. В США дело Лая называют гуманитарным вопросом из-за его возраста и состояния здоровья. В феврале его приговорили в Гонконге к 20 годам тюрьмы в рамках закона о национальной безопасности.

Короткая ссылка на эту страницу: