В Таиланде нашли крупнейшего динозавра Юго-Восточной Азии

Дата загрузки: 2026-05-15
В музее Бангкока рядом с привычными моделями динозавров выставили новую реконструкцию древнего гиганта. Модель настолько большая, что хвост пришлось изогнуть, чтобы она поместилась в зале.
Это новый новый вид длинношеего травоядного динозавра, который обнаружили в Таиланде. Его назвали Нагатитан. По оценкам исследователей, животное достигало 27 метров в длину и весило около 27 тонн.
Сначала нашли тазовые кости и двухметровое ребро. Позже обнаружили плечевую кость длиной 178 сантиметров, а затем и кость задней ноги.
[Сита Маниткун, исследователь университета Маха Саракхам]:
«Хотя мы нашли не так много костей, нам удалось обнаружить самые важные части – передние и задние конечности, по которым мы рассчитали размеры».
Останки нашли ещё десять лет назад на северо-востоке страны у края водоёма.
Учёные считают, что Нагатитан жил в сухой местности, похожей на саванну или кустарниковую равнину. Большую часть времени проводил, объедая верхушки деревьев.
[Тхитивут Сетапанитсакул, ведущий автор исследования]:
«При максимальном весе в 27 тонн он почти не боялся хищников. Мы знаем, что рядом жил довольно крупный хищный динозавр, но он весил всего три-четыре тонны и выглядел карликом рядом с этим гигантом».
В музее также представили модель сердца динозавра и мягкие игрушки в виде Нагатитана. По словам тайских учёных, страна занимает третье место в Азии по количеству находок динозавров.
В описании нового вида участвовали специалисты из Университетского колледжа Лондона, а из также тайских университетов.
