В Таиланде нашли крупнейшего динозавра Юго-Восточной Азии

В музее Бангкока рядом с привычными моделями динозавров выставили новую реконструкцию древнего гиганта. Модель настолько большая, что хвост пришлось изогнуть, чтобы она поместилась в зале.

Это новый новый вид длинношеего травоядного динозавра, который обнаружили в Таиланде. Его назвали Нагатитан. По оценкам исследователей, животное достигало 27 метров в длину и весило около 27 тонн.

Сначала нашли тазовые кости и двухметровое ребро. Позже обнаружили плечевую кость длиной 178 сантиметров, а затем и кость задней ноги.

[Сита Маниткун, исследователь университета Маха Саракхам]:

«Хотя мы нашли не так много костей, нам удалось обнаружить самые важные части – передние и задние конечности, по которым мы рассчитали размеры».

Останки нашли ещё десять лет назад на северо-востоке страны у края водоёма.

Учёные считают, что Нагатитан жил в сухой местности, похожей на саванну или кустарниковую равнину. Большую часть времени проводил, объедая верхушки деревьев.

[Тхитивут Сетапанитсакул, ведущий автор исследования]:

«При максимальном весе в 27 тонн он почти не боялся хищников. Мы знаем, что рядом жил довольно крупный хищный динозавр, но он весил всего три-четыре тонны и выглядел карликом рядом с этим гигантом».

В музее также представили модель сердца динозавра и мягкие игрушки в виде Нагатитана. По словам тайских учёных, страна занимает третье место в Азии по количеству находок динозавров.

В описании нового вида участвовали специалисты из Университетского колледжа Лондона, а из также тайских университетов.

