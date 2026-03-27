Жители мексиканского штата Табаско сообщают о серьёзных экологических и экономических последствиях после аварии на нефтеперерабатывающем заводе..

Жители мексиканского штата Табаско жалуются на загрязнение после аварии на НПЗ Pemex

Жители мексиканского штата Табаско сообщают о серьёзных экологических и экономических последствиях после аварии на нефтеперерабатывающем заводе Olmeca компании Pemex. По их словам, загрязнение воздуха и воды влияет на их здоровье и доходы.

Авария произошла 17 марта на предприятии, введённом в эксплуатацию в 2024 году. Разлившаяся нефтесодержащая вода воспламенилась после контакта с проезжавшим автомобилем. Погибли пять человек. Этот инцидент стал самым серьёзным среди ряда проблем на новом заводе.

[Гильермо Риссо, местный житель]:

«Это было ужасно: произошёл взрыв, и вся территория завода осветилась. Мы подумали, что завод горит».

Компания уже собрала сотни кубометров углеводородов и установила барьеры на местной реке, которая впадает в обширную лагуну Мекоакан.

Однако местные жители опасаются, что загрязнение может затронуть водоём, где выращивают устриц. Они также говорят, что работа предприятия сопровождается шумом и неприятными запахами.

[Гильермо Риссо, местный житель]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Необходимо строго контролировать качество воды, воздуха, а также шум, потому что это напрямую влияет на население. Это не маленькая компания. Это завод по производству бензина на основе переработки углеводородов».

По словам местных специалистов, последствия затронули ключевые отрасли региона. Речь прежде всего о рыболовстве и туризме.

[Альваро Эрнандес, биолог и консультант]:

«Это сильно влияет на занятость и туризм. Пострадали люди, которые зависят от речной рыбалки и ловят тилапию, кефаль и морского окуня. Люди думают, что морепродукты загрязнены, поэтому не решаются ходить в рестораны».

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что часть загрязнённых территорий уже очищена, а в пострадавших районах планируют провести оценку ущерба и оказать помощь населению.

Короткая ссылка на эту страницу: