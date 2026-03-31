Ливни обрушились на Пакистан и Афганистан: 45 жертв

Сильные дожди обрушились на пакистанскую провинцию Хайбер-Пахтунхва. Сообщают, по меньшей мере, о 17 погибших. Среди них – 14 детей. Также 25 человек пострадали.

[Хан Наби, отец двух погибших детей]:

«Я из деревни Гулам-Кадир. Мои маленькие дети пошли на рынок. Местные жители рассказали, что когда они шли, начался сильный дождь. Они были возле веранды. Как только они спрятались под верандой, она обрушилась на них».

Ливни в последние пять дней идут в Пакистане и соседнем Афганистане. Они приводят к масштабным наводнениям и обрушению крыш и стен домов. Власти заявили, что в общей сложности в обеих странах погибло 45 человек.

В охваченном войной Афганистане больше всего страдают центральные и восточные провинции. Там проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни.

Организация Объединенных Наций включает Пакистан и Афганистан в список стран, наиболее уязвимых к экстремальным погодным явлениям и изменению климата.

