fb pixel
Телеканал NTD

В Казахстане выпустили на волю более 30 редких балобанов

Дата загрузки: 2026-04-07

Это обширный национальный парк «Алтын-Эмель» на юго-востоке Казахстана. Теперь на его просторах появятся новые обитатели. Это 34 сокола балобана. Их вырастили в неволе, чтобы пополнить дикую популяцию. Программу запустили саудовский клуб соколов и казахстанские специалисты.

[Ахмед Фахд Аль-Хабаби, вице-президент клуба соколов]:
«Согласно научным исследованиям, Казахстан – одно из самых важных мест гнездования балобанов. И казахстанская экосистема очень хорошо подходит для жизни соколов».

В 1990 году в Казахстане насчитывалось 5000 балабанов. С годами их популяция сократилась на 90%. Главная причина – нелегальный отлов для контрабанды в страны Персидского залива. Власти пока не смогли восстановить численность хищных птиц, а также защитить их от браконьеров.

Саудовская Аравия предложила помочь возродить исчезающую популяцию.

[Ашот Анзоров, директор соколиного центра «Сункар»]:
«Одна из их программ – это выпуск в природу соколов. У себя на территории они в определённом месте восстановили (популяцию) сокола сапсана. То есть они делали искусственные гнёзда, они подсаживали птенцов в гнёзда, они выпускали половозрелых птиц. И, в принципе, я видел видеоматериал. Очень достойно всё сделано».

В следующие три года в рамках программы в дикую природу выпустят от 105 до 135 балобанов. У всех будут GPS-трекеры и микрочипы. Это позволит учёным собирать данные о поведении пернатых, а также об их миграционных маршрутах.

Балобаны – это крупуные хищные птицы из семейства соколиных. Обитают в Средней и Центральной Азии, в Центральной и Восточной Европе и в горах на юге Сибири.

Короткая ссылка на эту страницу:

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...