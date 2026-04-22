В индийской столице хранят искусство разведения голубей

В индиийском Нью-Дели на крышах жилых домов местные жители продолжают тренировать голубей. Эту древнюю традицию называют «кабутарбази». Птиц учат ориентироваться в полёте и возвращаться на свою крышу по сигналам человека. Практика восходит к эпохе Великих Моголов, когда голубей использовали как средство связи и обучали летать в стаях.

[Азхаруддин Хан, тренер голубей]:

«Разведение голубей – это страсть. Как будто ты кого-то любишь. Я занимаюсь этим уже много лет и с детства видел, как этим занимался мой дед. Именно с того времени я этим интересуюсь».

Тренировка птиц включает постепенное приучение к конкретной крыше и полётам над городом. Голубей подкармливают, направляют звуками и жестами, а также удерживают в голубятнях на крышах, чтобы они привыкали к месту.

[Мохсин Халифа, тренер голубей]:

«Сначала на нашей террасе не было голубей. Мы привезли сюда новых, установили сетку, чтобы они могли привыкнуть к нашей террасе. У голубей очень хорошее зрение, и они могут узнавать свою крыши».

По словам тренеров, процесс обучения занимает несколько месяцев. Птиц постепенно выпускают в небо, где они учатся держаться в стае и возвращаться домой даже с дальних расстояний.

[Акбар Ахмед, тренер голубей]:

«Разведение голубей – это страсть, как шахматы или крикет. И в этой сфере большая конкуренция. Если я хороший тренер, а мой соперник нет, или наоборот, я всегда буду стремиться быть лучше него».

Несмотря на плотную застройку и быстрые изменения в городе, голуби продолжают кружить над Нью-Дели. Для их тренеров это не просто хобби, а часть личной и семейной традиции, которая сохраняется на крышах столицы.

