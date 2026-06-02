Взрыв на оборонном заводе в Южной Корее: есть жертвы

Пять человек погибли, ещё двое пострадали в Южной Корее в результате взрыва и пожара на производственной линии ракетного топлива на заводе оборонной компании Hanwha Aerospace. Инцидент произошёл в городе Тэджон.

[Ким Чжу Ён, директор медцентра]:

«На данный момент в общей сложности семь пострадавших, пять погибших, один тяжелораненый и один с лёгкими травмами».

Двое выживших смогли самостоятельно покинуть предприятие. Один из них получил сильные ожоги.

[Сон Чжэ Иль, гендиректор Hanwha Aerospace]:

«Компания окажет всю необходимую поддержку семьям погибших и возьмёт на себя полную ответственность за лечение и выздоровление пострадавших. Мы также будем в полной мере сотрудничать с соответствующими органами в расследовании для точного установления причин аварии».

Представители компании говорят, что взрыв, по всей видимости, произошёл во время очистки оборудования для производства ракетного топлива от взрывчатых веществ с помощью воды. Однако эту версию окончательно ещё не подтвердили.

