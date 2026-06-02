Взрыв на оборонном заводе в Южной Корее: есть жертвы

Дата загрузки: 2026-06-02
Пять человек погибли, ещё двое пострадали в Южной Корее в результате взрыва и пожара на производственной линии ракетного топлива на заводе оборонной компании Hanwha Aerospace. Инцидент произошёл в городе Тэджон.
[Ким Чжу Ён, директор медцентра]:
«На данный момент в общей сложности семь пострадавших, пять погибших, один тяжелораненый и один с лёгкими травмами».
Двое выживших смогли самостоятельно покинуть предприятие. Один из них получил сильные ожоги.
[Сон Чжэ Иль, гендиректор Hanwha Aerospace]:
«Компания окажет всю необходимую поддержку семьям погибших и возьмёт на себя полную ответственность за лечение и выздоровление пострадавших. Мы также будем в полной мере сотрудничать с соответствующими органами в расследовании для точного установления причин аварии».
Представители компании говорят, что взрыв, по всей видимости, произошёл во время очистки оборудования для производства ракетного топлива от взрывчатых веществ с помощью воды. Однако эту версию окончательно ещё не подтвердили.
