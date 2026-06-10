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Немцы всё чаще строят частные бункеры

Немцы всё чаще строят частные бункеры

В Германии растёт интерес к частным бункерам. Владелец одной из компаний, которая их производит, отмечает, что..

Дата загрузки: 2026-06-11

Немцы всё чаще строят частные бункеры

В Германии растёт интерес к частным бункерам. Владелец одной из компаний, которая их производит, отмечает, что среди его клиентов люди из самых разных слоёв населения.

Убежища оборудуют усиленными дверями, аварийными выходами, системами вентиляции, запасами воды и продуктов длительного хранения. Для связи с внешним миром устанавливают усилители сигнала и оборудование для приёма мобильной связи через толстые железобетонные стены.

[Петер Аурнхаммер, директор Deutsches Schutzraum-Zentrum]:
«Наши клиенты – это широкий пласт общества. Часто это семьи с детьми, которые строят дом и хотят предусмотреть убежище просто как меру предосторожности для детей, потому что никто не знает, что будет здесь, в Германии, через 20, 30, 50 или 100 лет. Среди клиентов есть фермеры, ремесленники, инженеры, врачи и политики. Это люди, которые видят риск и хотят подготовиться на случай события, которого, надеюсь, никогда не произойдёт».

По словам компании, дешевле всего предусмотреть убежище ещё на этапе строительства дома. В таком случае дополнительные расходы составляют около 35 тысяч евро. Если же бункер строится отдельно или добавляется к уже существующему зданию, стоимость может превысить 100 тысяч евро.

Система вентиляции в убежищах может работать и при отключении электроэнергии.

[Петер Аурнхаммер, директор Deutsches Schutzraum-Zentrum]:

«Фильтр в основном защищает от всех известных на сегодняшний день типов биологического и химического оружия, а также от радиоактивных осадков. В случае отключения электричества устройство работает без питания. Для этого предусмотрена рукоятка, с помощью которой вентиляцию можно обеспечивать вручную».

Сегодня в Германии насчитывается 579 общественных убежищ. Однако они не пригодны к использованию. Их вместимость составляет около 477 тысяч человек. При этом население страны превышает 83 миллиона.

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