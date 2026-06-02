Фламинго возвращаются: в Венецианской лагуне установлен рекорд по числу птиц

На первый взгляд это место можно принять за огромное африканское озеро. Но на самом деле это..

На первый взгляд это место можно принять за огромное африканское озеро. Но на самом деле это Италия. Большие стаи фламинго временно поселились в венецианской лагуне.

Она занимает площадь в 550 квадратных километров, что делает её самой большой в Италии. Лагуна представляет собой мозаику из островов, каналов, солончаков и участков илистой местности, которые регулярно поглощаются приливами.

За десятилетия эта хрупкая экосистема претерпела глубокие изменения, прежде всего из-за работы порта и промышленных предприятий.

Однако сегодня ассоциации и эксперты в области охраны окружающей среды работают над проектами, направленными на восстановление постепенно утраченного баланса.

Один из таких проектов развивается рядом с промышленной зоной Маргера. Здесь на искусственно созданных участках из донных отложений высаживают растительность, чтобы сформировать новые солончаковые болота и повысить устойчивость территории к эрозии.

[Джейн да Мосто, представительница организации We Are Here Venice]:

«Наша работа направлена на то, чтобы с помощью активного озеленения ускорить формирование устойчивости этих участков к эрозии от приливов, волн и течений».

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В Венецианской лагуне в декабре прошлого года насчитали более 23 тысяч фламинго. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений и один из крупнейших результатов для всего Средиземноморья.

По данным наблюдений, численность фламинго здесь заметно растёт уже около двадцати лет. При этом учёные пока осторожно оценивают причины этого процесса, поскольку на состояние популяции влияет множество факторов.

Сегодня увидеть стаи фламинго можно даже с берегов островов Мурано и Бурано. Экологи считают, что интерес к наблюдению за птицами может стать новым направлением туризма и позволит взглянуть на Венецию не только как на исторический город, но и как на уникальную природную экосистему.

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