Открытие британских учёных: люди и обезьяны смеются одинаково

Смех помогает поднять настроение. Но смеяться умеют не только люди. Новое исследование показало, что люди, гориллы,..

Смех помогает поднять настроение. Но смеяться умеют не только люди.

Новое исследование показало, что люди, гориллы, шимпанзе, бонобо и орангутаны смеются по одному и тому же ритмическому принципу. Между отдельными звуками смеха у всех этих видов сохраняются одинаковые временные интервалы.

Исследователи из Университета Уорика в Великобритании проанализировали записи смеха горилл, орангутанов, бонобо, шимпанзе и людей в возрасте от шести месяцев до семи лет. Смех обезьян записали во время игры и щекотки ещё в начале 2000-х годов. Всего специалисты изучили 140 записей.

[Кьяра де Грегорио, автор исследования]:

«Мы говорим, что у всех видов смех имеет изохронный ритм. Представьте метроном: тик, тик, тик – одинаковые интервалы сохраняются между всплесками смеха. Но сам метроном может идти быстрее или медленнее. У людей это скорее «тик, тик, тик, тик», а у орангутанов, которые смеются медленнее, – «тик, тик, тик». Темп разный, но интервалы всегда остаются одинаковыми».

При этом человеческий смех быстрее и разнообразнее. В отличие от человекообразных обезьян, он может передавать разные эмоции и оттенки общения – например, вежливую реакцию в компании коллег или искренний смех среди друзей.

[Кьяра де Грегорио, автор исследования]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Мы смеёмся похожим образом. Но одновременно наш смех несёт гораздо больше информации, чем просто «я играю и мне весело». Иногда мы даже не задумываемся, как много можем сообщить друг другу без слов».

Учёные считают, что одинаковый ритм смеха помогает сделать сигналы более понятными для окружающих. Теперь исследователи рассчитывают выяснить, встречается ли такая особенность у других млекопитающих, которые во время игры используют характерные звуки и мимику, – например, у собак, лошадей и кошек.

Результаты работы опубликованы в журнале Communications Biology.

Короткая ссылка на эту страницу: