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«Край света» в Саудовской Аравии привлекает тысячи туристов

«Край света» в Саудовской Аравии привлекает тысячи туристов

«Край света» – так называют это геологическое образование. Скала Джебель-Фихрайн – одно из природных чудес Саудовской..

Дата загрузки: 2026-06-24

«Край света» в Саудовской Аравии привлекает тысячи туристов

«Край света» – так называют это геологическое образование. Скала Джебель-Фихрайн – одно из природных чудес Саудовской Аравии. Отсюда открывается панорамный вид на пустыню, которая представляет собой дно высохшего древнего океана.

Достопримечательность привлекает местных и иностранных туристов. Многим нравятся тишина и покой. Путешественники особенно любят отдыхать здесь на закате и встречать рассвет.

[турист]:
«Это моя вторая поездка на «Край Света». Здесь просто удивительно».

[Мохаммед Асиф, экскурсовод]:
«Сейчас июнь, и в городе очень жарко. Но здесь дует прохладный ветерок, и жары совсем не чувствуется. Так что погода просто замечательная. И сюда можно приехать в любое время года».

Скала Джебель-Фихрайн – часть горной гряды Тувайк, которая протянулась почти на 1000 километров. Её высота над уровнем моря – 1100 метров, а относительно прилегающих равнин – 300-500 метров.

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