Армия США помогает ветеринарам в Косово лечить и спасать животных

Это ветеринарная клиника в Косово. Сейчас здесь тепло встречают коллег, служащих в армии США. Они участники..

Это ветеринарная клиника в Косово. Сейчас здесь тепло встречают коллег, служащих в армии США. Они участники миротворческой миссии НАТО «Силы для Косово». Несколько раз в год военные и гражданские ветеринары объединяются, чтобы лучше помогать животным.

[Лабинот Османи, ветеринар]:

«Цель сотрудничества с командой американских ветеринаров – улучшать благополучие животных, содействовать безопасности граждан и укреплять общественное здравоохранение. <…> Это не только профессиональное сотрудничество, но и послание гуманизма и социальной ответственности».

Полковник Брэдли Филдс присоединился к миссии в мае. Возможность помогать косовским животным считает частью более широкой миссии по обеспечению безопасности местных жителей.

[Брэдли Филдс, ветеринар армии США]:

«День прошёл отлично. Мы осмотрели нескольких пациентов. У нас есть один госпитализированный питомец, сильно пострадавший от внутренних паразитов. Сейчас ситуация под контролем».

Военные ветеринары также помогают решать проблему с бездомными собаками. Сейчас их в Косово больше 50 000.

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[Кристин Буи, ветеринар армии США]:

«С ветеринарной точки зрения, мы можем обеспечить стерилизацию и просветительскую работу с населением. Но ещё очень важно обеспечить сотрудничество всех заинтересованных сторон для решения этой проблемы в более широком контексте».

Военные ветеринары сотрудничают с гражданскими ветврачами около четырёх лет. Совместная работа проходит несколько раз в год.

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