Амальфитанское побережье Италии задыхается от наплыва туристов

Амальфитанское побережье Италии испытывает всё более растущее давление массового туризма. В разгар сезона в Позитано, где..

Амальфитанское побережье Италии испытывает всё более растущее давление массового туризма. В разгар сезона в Позитано, где постоянно живёт около четырёх тысяч человек, ежедневно приезжает до 25 тысяч туристов.

Узкие улицы и причалы переполнены. В городе даже появились указатели с просьбой держаться правой стороны, чтобы регулировать потоки пешеходов.

Большая часть гостей приезжает всего на несколько часов. Туристы сходят с судов, делают фотографии в популярных местах и вскоре покидают побережье. По данным туристических организаций, около 80 процентов посетителей региона – иностранцы, в основном из США, Великобритании и Германии.

[Донато Эспозито, сотрудник местного Управления туризма]:

«Проблема переполненности Позитано в это конкретное время возникает именно потому, что пытаются стимулировать «быстрый» туризм, а этого нельзя допускать. Благодаря работе районных властей и отдельных предпринимателей, даже на Амальфитанском побережье мы движемся в противоположном направлении: поощряем более познавательный туризм».

Местные организации продвигают пешие маршруты, поездки в горные деревни, кулинарные мастер-классы и путешествия в низкий сезон. Их цель – распределить туристический поток более равномерно.

[Сьюзи Пепе, сотрудница местного Управления туризма]:

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«Прогулка по главной улице Позитано, осмотр площади Дуомо в Амальфи, а затем дорога в Равелло – и тур по Амальфитанскому побережью завершён. Парадоксально, но этим людям продали не побережье, а дорогу – 60-километровую дорогу шириной 3,5 метра, построенную в XIX веке и не рассчитанную на такой поток людей».

При этом туризм остаётся основой местной экономики. По словам мэра Амальфи, около 80 процентов доходов города прямо или косвенно связаны с этой отраслью.

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