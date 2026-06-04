Робот помог учёным понять, как древние рыбы передвигались по суше

Британские исследователи из Кембриджского университета создали робота, который имитирует движения рыбы, оказавшейся на суше. Учёные хотят понять, как научились это делать рыбы, которые жили миллионы лет назад.

Сейчас также существуют рыбы, способные передвигаться по суше. Некоторые относятся к надотряду двоякодышащих. Причём это совершенно разные виды, развивавшиеся независимо друг от друга. Их строение настолько различно, что учёные не могли точно объяснить, как они научились двигаться.

[Майкл Йосихару Исида, студент Кембриджского университета]:

«Один из способов – это посмотреть на современных рыб и окаменелые останки древних рыб и создать роботов, вдохновлённых всем этим, чтобы получить недостающие данные».

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Созданная инженерами рыба-робот двигается так же, как обитающий в Африке сенегальский многопёр с примитивными лёгкими. Он опирается на передние плавники и, двигая хвостом, совершает волнообразные движения телом. По мнению исследователей, такую стратегию «ходьбы» используют и другие рыбы, которые умеют передвигаться по суше.

Учёные считают, что такая способность появилась у древних рыб в результате неблагоприятных условий. Например, в сезон засухи надо было переместиться из одного водоёма в другой. Также умение передвигаться по суше могло спасти от хищников, которые на это не способны. Это было вопросом выживания.

Рыбы передвигаются по суше довольно неуклюже. Но исследователи считают, что сам принцип можно использовать в робототехнике.

[Майкл Йосихару Исида, студент Кембриджского университета]:

«Понимание этого поможет нам создавать лучших мультимодальных роботов в будущем. Мы пока далеки от того, чтобы это стало чем-то практичным, но можно представить, насколько полезным это могло бы стать. Например, можно создать робота, который будет передвигаться по песку, прыгать в воду и спасать людей».

А это робот-саламандра. Его создали швейцарские инженеры из Федеральной политехнической школы Лозанны. Устройство поможет понять, как передвигались по суше и воде ископаемые четвероногие.

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