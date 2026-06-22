ОАЭ первыми в арабском мире ограничили соцсети для детей

ОАЭ стали первой арабской страной, которая установила возрастной лимит для пользователей социальных сетей. Детям младше 15 лет теперь запрещено создавать личные аккаунты и пользоваться платформами.

Под запрет попали не только публикации, но и другие виды активности. Пользователям младше установленного возраста нельзя будет оставлять комментарии, делиться контентом или вступать в открытые группы.

Подростки от 15 до 16 лет смогут пользоваться соцсетями, но для них будут действовать дополнительные ограничения. Платформы должны будут включать специальные настройки безопасности и ограничивать взаимодействие с незнакомыми пользователями.

Компании обязали отказаться от простой проверки возраста по введённой дате рождения. Для подтверждения личности они должны использовать цифровые документы и технологии на основе искусственного интеллекта.

Власти ОАЭ заявили, что новые требования связаны с необходимостью защитить детей от неподходящего контента и онлайн-угроз, а также сократить время пользования интернетом. На выполнение новых правил дали 12 месяцев.

Похожие меры в последние годы обсуждают и вводят разные страны. Власти по всему миру пытаются ограничить влияние социальных сетей на несовершеннолетних из-за опасений по поводу кибербуллинга, зависимости от платформ и доступа к вредному контенту.

[жительница ОАЭ]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Я очень рада. Считаю, что соцсети убивают творчество. Дети больше не читают. Когда их друзья приходят в гости, они все заходят в интернет, в соцсети, TikTok и играют – даже находясь вместе в одной комнате. Пусть лучше идут играть на улицу, как мы это делали раньше».

Новые правила распространяются на все социальные платформы, работающие в стране. Они станут частью более широкой политики ОАЭ по регулированию цифровой среды.

Короткая ссылка на эту страницу: