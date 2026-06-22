Опера на грузовике: в Риме посмотрели «Севильского цирюльника» на автостоянке

На этой улице в Риме кафе и магазины превратились в гримёрные, а парковка – в концертный..

На этой улице в Риме кафе и магазины превратились в гримёрные, а парковка – в концертный зал. В район Касаль-де-Пацци приехала опера. Местных жителей приглашают на «Севильского цирюльника». Представление бесплатное. Нужно лишь принести стул.

В театральные подмостки переоборудовали грузовик. Актёрам немного тесно, и нередко случается что-нибудь непредвиденное, но в итоге всё получается успешно.

[Диего Савини, артист]:

«Разница – в контакте со зрителями, в энергии, которую мы даём, и в том, что это происходит на парковке. Так что здесь нет той формальности, которой нужно придерживаться в театре».

Опера адаптирована для уличных условий и длится полтора часа. В представлении участвуют и клоуны, добавляя ещё больше комичности знаменитой истории про Фигаро и влюблённого графа.

[зрительница]:

«Посещать театр довольно сложно, отчасти потому, что он далеко, а время представлений может быть неудобным. Прийти сюда летним вечером, когда ещё светло, намного приятнее. Тем более здесь много людей».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Такие представления – проект Римского оперного театра. Цель – приблизить людей к искусству. Передвижной театр даёт спектакли по всему Риму и в близлежащих городах. Это уже восьмое представление в итальянской столице.

Короткая ссылка на эту страницу: