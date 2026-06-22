Опера на грузовике: в Риме посмотрели «Севильского цирюльника» на автостоянке

На этой улице в Риме кафе и магазины превратились в гримёрные, а парковка – в концертный..
Дата загрузки: 2026-06-23
На этой улице в Риме кафе и магазины превратились в гримёрные, а парковка – в концертный зал. В район Касаль-де-Пацци приехала опера. Местных жителей приглашают на «Севильского цирюльника». Представление бесплатное. Нужно лишь принести стул.
В театральные подмостки переоборудовали грузовик. Актёрам немного тесно, и нередко случается что-нибудь непредвиденное, но в итоге всё получается успешно.
[Диего Савини, артист]:
«Разница – в контакте со зрителями, в энергии, которую мы даём, и в том, что это происходит на парковке. Так что здесь нет той формальности, которой нужно придерживаться в театре».
Опера адаптирована для уличных условий и длится полтора часа. В представлении участвуют и клоуны, добавляя ещё больше комичности знаменитой истории про Фигаро и влюблённого графа.
[зрительница]:
«Посещать театр довольно сложно, отчасти потому, что он далеко, а время представлений может быть неудобным. Прийти сюда летним вечером, когда ещё светло, намного приятнее. Тем более здесь много людей».
Такие представления – проект Римского оперного театра. Цель – приблизить людей к искусству. Передвижной театр даёт спектакли по всему Риму и в близлежащих городах. Это уже восьмое представление в итальянской столице.
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