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Новым президентом Колумбии станет миллионер и адвокат де ла Эсприэлья

Новым президентом Колумбии станет миллионер и адвокат де ла Эсприэлья

Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии. Его поддержали 49,66%..

Дата загрузки: 2026-06-23

Новым президентом Колумбии станет миллионер и адвокат де ла Эсприэлья

Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии. Его поддержали 49,66% избирателей. За его соперника – левого политика и сенатора Ивана Сепеду – отдали 48,7% голосов. Сепеда – союзник президента Густаво Петро – намерен оспорить результаты выборов.

Абелардо де ла Эсприэлья – юрист и бизнесмен. Его предвыборные обещания – укреплять экономику страны и непримиримо бороться с преступностью, включая наркоторговлю. Он поддерживает политику Дональда Трампа и других правых президентов.

Празднуя победу на выборах, де ла Эсприэлья сказал, что не будет преследовать оппонентов.

[Абелардо де ла Эсприэлья, победитель выборов]:
«Демократия существует именно тогда, когда народ принимает решения свободно, и его свободы будут защищены. Ваши права, даже если вы не голосовали за меня, будут уважаться; ваше мнение будет услышано. Вам никогда не придётся бояться думать иначе».

Победа де ла Эсприэльи стала для Колумбии резким поворотом вправо после четырёх лет правления первого в истории страны левого президента Густаво Петро.

Де ла Эсприэлья намерен укрепить связи с Вашингтоном, а также восстановить дипломатические отношения с Израилем. Их в 2024 году разорвал президент Петро, назвав политику израильского правительства «геноцидом палестинского народа».

Де ла Эсприэлья должен вступить в должность 7 августа.

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