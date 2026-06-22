Новым президентом Колумбии станет миллионер и адвокат де ла Эсприэлья

Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии. Его поддержали 49,66%..
Дата загрузки: 2026-06-23
Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии. Его поддержали 49,66% избирателей. За его соперника – левого политика и сенатора Ивана Сепеду – отдали 48,7% голосов. Сепеда – союзник президента Густаво Петро – намерен оспорить результаты выборов.
Абелардо де ла Эсприэлья – юрист и бизнесмен. Его предвыборные обещания – укреплять экономику страны и непримиримо бороться с преступностью, включая наркоторговлю. Он поддерживает политику Дональда Трампа и других правых президентов.
Празднуя победу на выборах, де ла Эсприэлья сказал, что не будет преследовать оппонентов.
[Абелардо де ла Эсприэлья, победитель выборов]:
«Демократия существует именно тогда, когда народ принимает решения свободно, и его свободы будут защищены. Ваши права, даже если вы не голосовали за меня, будут уважаться; ваше мнение будет услышано. Вам никогда не придётся бояться думать иначе».
Победа де ла Эсприэльи стала для Колумбии резким поворотом вправо после четырёх лет правления первого в истории страны левого президента Густаво Петро.
Де ла Эсприэлья намерен укрепить связи с Вашингтоном, а также восстановить дипломатические отношения с Израилем. Их в 2024 году разорвал президент Петро, назвав политику израильского правительства «геноцидом палестинского народа».
Де ла Эсприэлья должен вступить в должность 7 августа.
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