Новым президентом Колумбии станет миллионер и адвокат де ла Эсприэлья

Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии. Его поддержали 49,66%..

Правый кандидат Абелардо де ла Эсприэлья одержал победу на президентских выборах в Колумбии. Его поддержали 49,66% избирателей. За его соперника – левого политика и сенатора Ивана Сепеду – отдали 48,7% голосов. Сепеда – союзник президента Густаво Петро – намерен оспорить результаты выборов.

Абелардо де ла Эсприэлья – юрист и бизнесмен. Его предвыборные обещания – укреплять экономику страны и непримиримо бороться с преступностью, включая наркоторговлю. Он поддерживает политику Дональда Трампа и других правых президентов.

Празднуя победу на выборах, де ла Эсприэлья сказал, что не будет преследовать оппонентов.

[Абелардо де ла Эсприэлья, победитель выборов]:

«Демократия существует именно тогда, когда народ принимает решения свободно, и его свободы будут защищены. Ваши права, даже если вы не голосовали за меня, будут уважаться; ваше мнение будет услышано. Вам никогда не придётся бояться думать иначе». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Победа де ла Эсприэльи стала для Колумбии резким поворотом вправо после четырёх лет правления первого в истории страны левого президента Густаво Петро.

Де ла Эсприэлья намерен укрепить связи с Вашингтоном, а также восстановить дипломатические отношения с Израилем. Их в 2024 году разорвал президент Петро, назвав политику израильского правительства «геноцидом палестинского народа».

Де ла Эсприэлья должен вступить в должность 7 августа.

Короткая ссылка на эту страницу: