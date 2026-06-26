В Венесуэле продолжаются поисково-спасательные работы после двух мощных землетрясений. Сотни людей остаются под завалами, о местонахождении..

В Венесуэле идут спасательные работы после двух мощных землетрясений

В Венесуэле продолжаются поисково-спасательные работы после двух мощных землетрясений. Сотни людей остаются под завалами, о местонахождении многих других пока нет сведений.

Один мужчина рассказал, как его спасли. Он провёл под завалами четыре часа.

[пострадавший]:

«У спасателей было мало инструментов. Они не могли найти ни зубило, ни дрель, ни болгарку – работали буквально голыми руками. Я тоже помогал: мне передали инструмент. Меня спасло то, что в доме было много мебели. Она защитила меня от рухнувшей стены».

Стихийное бедствие произошло вечером 24 июня. Первое землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали в 18 часов по местному времени. Эпицентр находился недалеко от города Сан-Фелипе в штате Яракуй.

Примерно через 40 секунд произошёл второй толчок магнитудой 7,5. Эпицентр находился в 40 км к юго-западу от Пуэрто-Кабельо в штате Карабобо. Затем последовало более 130 афтершоков. Второе землетрясение стало сильнейшим для Венесуэлы за последние 100 лет.

Согласно официальным данным, погибли 235 человек, ещё 4300 пострадали. Разрушены сотни домов. Около 3000 семей остались без крова.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Временный президент Дельси Родригес посетила Ла-Гуайру – один из наиболее пострадавших городов. Она заявила, что Венесуэла запросила международной помощи.

В страну уже прибыли спасатели из Мексики, Сальвадора и Доминиканской Республики. Из США также прибудет спасательная команда Grey Bull Rescue, которая проводит операции в зонах высокого риска. Поддержку пообещали Катар, Бразилия, Испания, Португалия и Канада.

США приняли решение смягчить санкции в отношении Венесуэлы, разрешив проведение операций, связанных с оказанием помощи пострадавшим от землетрясения. В обычных условиях это было бы запрещено.

Короткая ссылка на эту страницу: