Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле. Первое было магнитудой 7,2. Эпицентр находился примерно в 160 километрах..

В Венесуэле разбирают завалы после двух подряд мощных землетрясений.

Два мощных землетрясения произошли в Венесуэле. Первое было магнитудой 7,2. Эпицентр находился примерно в 160 километрах к западу от столицы Каракаса. Второе последовало менее чем через минуту и было силой 7,5 балла.

Разрушения масштабные. В Каракасе много домов стоят в руинах. Землетрясения произошли в государственный праздник, когда многие венесуэльцы находились дома, отмечая военную победу 1821 года, которая помогла обеспечить независимость страны от Испании.

По данным Геологической службы США, погибших может быть от 10 000 до 100 000 человек.

[жительница Каракаса]:

«Нам удалось кое-как открыть дверь. Из-за дыма ничего не было видно. Когда мы спустились вниз, картина была как в фильме ужасов. Нам пришлось перелазить через обломки». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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На месте разрушений спасатели продолжают искать выживших.

[житель Каракаса]:

«К счастью, моя семья – жена, внучка и я – успели выбраться из многоквартирного дома. Когда мы вернулись, то увидели, что он полностью разрушен. К счастью, соседям тоже удалось спастись». [жительница Каракаса]:

«Я сидела на кухне и почувствовала, что дом начал трястись. Я сказала ей: “Трясётся!”, а она ответила: “Да-да, трясётся”. Подземные толчки были очень сильными».

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила чрезвычайное положение. При этом никаких конкретных цифр о жертвах не дала.

[Дельси Родригес, и.о. президента Венесуэлы]:

«Мы вводим чрезвычайное положение, как это предусмотрено нашей Конституцией. Я хочу поблагодарить правительства всего мира, которые сразу связались с Венесуэлой, чтобы выразить солидарность и поддержку. Соединенные Штаты, Панама, Катар, Куба, Никарагуа, Турция, Иордания, Барбадос, Кюрасао, Колумбия, Соединенное Королевство, Бразилия, Мексика, Организация Объединенных Наций и разные финансовые организации уже связались с правительством Венесуэлы по различным каналам».

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social: «США готовы, желают и способны помочь! Я поручил всем государственным ведомствам подготовиться к быстрому реагированию. Мы будем рядом с нашими новыми добрыми друзьями. Первые сообщения неутешительны».

Венесуэла расположена в сейсмически активной зоне, где Карибская плита встречается с Южноамериканской.

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