Как минимум один человек погиб, ещё четверо пропали без вести в результат внезапных наводнений в штате..

Не обошлось без жертв в результате внезапных наводнений на северо-востоке Индии

Как минимум один человек погиб, ещё четверо пропали без вести в результат внезапных наводнений в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии. Бедствие вызвали проливные дожди. Такие данные приводят индийские СМИ со ссылкой на чиновников.

Сильно пострадал административный округ Кейи-Паньор.

Это достаточно отдалённый район. Спасательные команды пытаются оперативно доставить туда гуманитарную помощь на вертолётах.

На видео, предоставленном региональными властями, видно, как потоки воды несут грязь и обломки через пострадавшие населённые пункты. Они оставляют за собой повреждённые дома, вырванные с корнем деревья и застрявшие автомобили.

Дороги покрыты грязью. Жители вынуждены передвигаться пешком.

Сезон муссонных ливней очень важен для экономики Индии. На него приходится почти 70% осадков, необходимых для полива сельскохозяйственных угодий и пополнения водохранилищ. При этом ливни ежегодно приводят к человеческим жертвам.

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