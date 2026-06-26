В Дании нашли огромный центр текстильного производства эпохи викингов

Огромный центр текстильного производства эпохи викингов обнаружили недалеко от города Сёфтен на датском полуострове Ютландия. Комплекс..
Дата загрузки: 2026-06-26
Огромный центр текстильного производства эпохи викингов обнаружили недалеко от города Сёфтен на датском полуострове Ютландия. Комплекс занимает территорию в 100 000 квадратных метров. Раскопки здесь идут уже 10 месяцев.
Археологи нашли цех по обработке льна, а также более 80 наполовину заглублённых землянок. Их использовали в качестве жилых домов и мастерских.
[Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, археолог]:
«Мы находим пряслица для ткацких станков. Это свидетельства того, чем занимались люди в землянках. Также встречаются стеклянные бусины. Они могут многое рассказать о тех, кто здесь работал или жил».
Кроме того, при раскопках обнаружили керамику и серебряные монеты.
По словам археологов, поселение существовало примерно между 600 и 950 годами нашей эры.
[Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, археолог]:
«При раскопах видно, что поселение тянется всё дальше. <…> Мы постоянно находим новые объекты, которые рассказывают нам о производстве текстиля, о торговле и повседневной жизни в Сёфтене».
Учёные говорят, что находка важна для понимания местной экономической, культурной и политической структуры того времени.
[Каспер Андерсен, историк музея Мосгард]:
«Находка в Сёфтене опровергает представление о викингах как о примитивных, нецивилизованных варварских ордах, бесцельно кочующих по Европе. Существование такого центра, как в Сёфтене, свидетельствует о наличии высокоорганизованного общества с налаженным производственным процессом».
Также, вероятно, у викингов был налажен масштабный рынок сбыта, распространяющийся далеко за пределы этого поселения.
Раскопки завершатся в конце июня. Потом археологи проведут радиоуглеродный анализ и анализ пыльцы, чтобы получить ответы на оставшиеся вопросы.
Считается, что эпоха викингов длилась с 793 по 1066 год нашей эры. В это время норманны совершали масштабные набеги, завоёвывали земли и вели торговлю по всей Европе, и даже достигли Северной Америки.
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