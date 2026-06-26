В Дании нашли огромный центр текстильного производства эпохи викингов

Огромный центр текстильного производства эпохи викингов обнаружили недалеко от города Сёфтен на датском полуострове Ютландия. Комплекс..

Огромный центр текстильного производства эпохи викингов обнаружили недалеко от города Сёфтен на датском полуострове Ютландия. Комплекс занимает территорию в 100 000 квадратных метров. Раскопки здесь идут уже 10 месяцев.

Археологи нашли цех по обработке льна, а также более 80 наполовину заглублённых землянок. Их использовали в качестве жилых домов и мастерских.

[Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, археолог]:

«Мы находим пряслица для ткацких станков. Это свидетельства того, чем занимались люди в землянках. Также встречаются стеклянные бусины. Они могут многое рассказать о тех, кто здесь работал или жил».

Кроме того, при раскопках обнаружили керамику и серебряные монеты.

По словам археологов, поселение существовало примерно между 600 и 950 годами нашей эры.

[Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, археолог]:

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«При раскопах видно, что поселение тянется всё дальше. <…> Мы постоянно находим новые объекты, которые рассказывают нам о производстве текстиля, о торговле и повседневной жизни в Сёфтене».

Учёные говорят, что находка важна для понимания местной экономической, культурной и политической структуры того времени.

[Каспер Андерсен, историк музея Мосгард]:

«Находка в Сёфтене опровергает представление о викингах как о примитивных, нецивилизованных варварских ордах, бесцельно кочующих по Европе. Существование такого центра, как в Сёфтене, свидетельствует о наличии высокоорганизованного общества с налаженным производственным процессом».

Также, вероятно, у викингов был налажен масштабный рынок сбыта, распространяющийся далеко за пределы этого поселения.

Раскопки завершатся в конце июня. Потом археологи проведут радиоуглеродный анализ и анализ пыльцы, чтобы получить ответы на оставшиеся вопросы.

Считается, что эпоха викингов длилась с 793 по 1066 год нашей эры. В это время норманны совершали масштабные набеги, завоёвывали земли и вели торговлю по всей Европе, и даже достигли Северной Америки.

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