fb pixel
Телеканал NTD

В Дании нашли огромный центр текстильного производства эпохи викингов

В Дании нашли огромный центр текстильного производства эпохи викингов

Огромный центр текстильного производства эпохи викингов обнаружили недалеко от города Сёфтен на датском полуострове Ютландия. Комплекс..

Дата загрузки: 2026-06-26

В Дании нашли огромный центр текстильного производства эпохи викингов

Огромный центр текстильного производства эпохи викингов обнаружили недалеко от города Сёфтен на датском полуострове Ютландия. Комплекс занимает территорию в 100 000 квадратных метров. Раскопки здесь идут уже 10 месяцев.

Археологи нашли цех по обработке льна, а также более 80 наполовину заглублённых землянок. Их использовали в качестве жилых домов и мастерских.

[Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, археолог]:
«Мы находим пряслица для ткацких станков. Это свидетельства того, чем занимались люди в землянках. Также встречаются стеклянные бусины. Они могут многое рассказать о тех, кто здесь работал или жил».

Кроме того, при раскопках обнаружили керамику и серебряные монеты.

По словам археологов, поселение существовало примерно между 600 и 950 годами нашей эры.

[Лив Стидсинг Рехер-Лангберг, археолог]:

«При раскопах видно, что поселение тянется всё дальше. <…> Мы постоянно находим новые объекты, которые рассказывают нам о производстве текстиля, о торговле и повседневной жизни в Сёфтене».

Учёные говорят, что находка важна для понимания местной экономической, культурной и политической структуры того времени.

[Каспер Андерсен, историк музея Мосгард]:
«Находка в Сёфтене опровергает представление о викингах как о примитивных, нецивилизованных варварских ордах, бесцельно кочующих по Европе. Существование такого центра, как в Сёфтене, свидетельствует о наличии высокоорганизованного общества с налаженным производственным процессом».

Также, вероятно, у викингов был налажен масштабный рынок сбыта, распространяющийся далеко за пределы этого поселения.

Раскопки завершатся в конце июня. Потом археологи проведут радиоуглеродный анализ и анализ пыльцы, чтобы получить ответы на оставшиеся вопросы.

Считается, что эпоха викингов длилась с 793 по 1066 год нашей эры. В это время норманны совершали масштабные набеги, завоёвывали земли и вели торговлю по всей Европе, и даже достигли Северной Америки.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...