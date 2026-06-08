Паром, построенный 500 лет назад, снова перевозит пассажиров через реку Адда на севере Италии. Говорят, что..

Паром эпохи да Винчи снова перевозит людей через реку в Италии

Паром, построенный 500 лет назад, снова перевозит пассажиров через реку Адда на севере Италии. Говорят, что его спроектировал сам Леонардо да Винчи.

Потребность в пароме возникла после того, как ближайший мост начали ремонтировать и появились огромные пробки на дороге. Старинная переправа позволяет экономить время. Паром соединяет два города – Имберсаго и Вилла-д’Адду.

[Мауро Карнати, пассажир]:

«Правда, мы платим немного денег, и это невозможно каждый день, но романтичные виды Адды и паром просто замечательные. День начинается лучше». [Джанпаоло Граффанино, пассажир]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Паром оснащён ручным управлением. Считается, что это последнее действующее судно такого типа на реке.

[Массимо Зоя, волонтёр-паромщик]:

«Река несёт нас вниз по течению. Паром двигается вдоль троса, и, согласно правилу параллелограмма, которое изучают в школе, сила расщепляется – одна часть становится сопротивлением, а другая используется для бокового движения. Руль позволяет регулировать наклон парома, чтобы он лучше поглощал поток, который нас толкает и заставляет двигаться».

В 2023 году паром под названием «Леонардо» мог отправиться на свалку, но власти Имберсаго решили его спасти. Мэр выучился на паромщика и вместе с местной туристической ассоциацией собрал команду волонтёров. Они в основном перевозили туристов по выходным.

Теперь, пока мост на ремонте, волонтёры перевозят пассажиров каждый день с 7 утра до 7 вечера с небольшим перерывом. При этом паромщикам надо успевать и на собственную работу либо учёбу, но никто не жалуется.

[Риккардо Вергани, волонтер-паромщик]:

«Чувствуешь себя полезным для людей, и это приносит удовлетворение».

Пешие пассажиры платят за проезд 1,5 евро. С мотоциклистов берут 2,5 евро, а с водителей автомобилей – 3,5.

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