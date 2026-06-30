Уимблдон запускает новые функции с искусственным интеллектом

Уимблдон расширяет использование искусственного интеллекта в своем официальном приложении и на сайте. К уже существующим сервисам..
Дата загрузки: 2026-06-30
Уимблдон расширяет использование искусственного интеллекта в своем официальном приложении и на сайте. К уже существующим сервисам добавили новые инструменты, которые помогут болельщикам лучше понимать происходящее во время матчей.
Одним из главных нововведений стала функция Key Moments. Она показывает ключевые эпизоды встречи и объясняет, как именно они повлияли на шансы теннисистов на победу.
Система оценивает вероятность победы каждого игрока по ходу матча. Для этого используются рейтинг спортсменов, их текущая форма, статистика предыдущих встреч и данные, поступающие с корта в режиме реального времени.
Теперь зрители смогут увидеть не только изменение прогноза, но и узнать, что именно стало причиной перелома в игре.
При этом чат-бот Match Chat, который появился ещё в прошлом году, стал более продвинутым. Его ответы могут сопровождаться не только текстом, но и фотографиями или видеоматериалами. По данным IBM, во время прошлогоднего турнира пользователи отправили через сервис более миллиона запросов.
[Фред Бейкер, представитель IBM в Великобритании]:
«В прошлом году Match Chat обработал более миллиона запросов болельщиков. В этом году пользователи смогут свободнее вести диалог, задавать самые разные вопросы о матче, игроке или контексте встречи и получать ответы не только в виде текста, но и с цифровыми материалами, связанными с их запросом».
Во время турнира работу цифровых сервисов круглосуточно контролирует команда инженеров IBM. Они следят за приложением, сайтом, потоками статистики, кибербезопасностью и инфраструктурой.
Разработчики подчёркивают, что искусственный интеллект не должен заменить спортивных комментаторов. Его задача – быстрее находить закономерности в огромном массиве данных и дополнять трансляции аналитикой, которую человеку сложно подготовить в режиме реального времени.
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