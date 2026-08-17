Выжившая в аварии польского автобуса: «Люди были зажаты под сиденьями»

Спасатели разбирают искорёженный корпус и собирают вещи пассажиров после аварии польского автобуса в Венгрии. В ночь..

Спасатели разбирают искорёженный корпус и собирают вещи пассажиров после аварии польского автобуса в Венгрии. В ночь на 16 августа он съехал в кювет и перевернулся на трассе M3 недалеко от города Мезёкерестеш примерно в 140 километрах от Будапешта.

Внутри было 57 пассажиров и два водителя. 12 человек погибли, ещё десять получили тяжёлые травмы. 37 пассажиров доставили в больницы с более лёгкими телесными повреждениями.

По предварительной версии полиции, водитель мог уснуть за рулём. Сообщается, что он уже взят под стражу.

Одна из пассажирок рассказала о пережитом.

[Хелена Тлучек, пострадавшая в аварии]:

«Я разговаривала в тот момент по телефону с подругой в Польше, и вдруг – бум! Автобус просто опрокинулся, перевернулся, я ударилась головой, но осталась в сознании. Все сиденья были вырваны. Люди оказались под сиденьями, все кричали о помощи. Я тоже пострадала: у меня повреждено плечо, сломаны рёбра, повреждён позвоночник».

Хелена находилась в автобусе вместе с сестрой. После аварии она помогала пассажирам выбраться из-под обломков.

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[Хелена Тлучек, пострадавшая в аварии]:

«Я вытащила сестру, точнее, вытянула её за ноги, и сказала: пробирайся с помощью рук, а я буду тянуть тебя за ноги. Я также схватила за ремень мужчину, который оказался зажат под сиденьем, и таким образом вытащила его. Потом я потеряла сознание».

Автобус возвращался в Подкарпатское воеводство Польши после поездки к католической святыне в Меджугорье на юго-востоке Боснии. На борту были только польские граждане.

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