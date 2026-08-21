В Нигерии хоронят погибших в смертоносном инциденте на воде. Ранее в тот же день здесь перевернулось..

Лодка перевернулась в Нигерии: не менее 50 погибших

В Нигерии хоронят погибших в смертоносном инциденте на воде.

Ранее в тот же день здесь перевернулось перегруженное судно с людьми. Сообщают, по меньшей мере, о 50 жертвах. Около 40 из них – дети.

Трагедия произошла в штате Сокото на северо-западе страны.

Местные жители говорят, что в лодке находилось 60-70 человек. Это были владельцы ферм и рабочие, нанятые для сбора риса на фермах в городе Горау.

Как сообщают власти, в районе происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. 16 человек удалось спасти.

Причины аварии официально пока не назвали. При этом смертельные инциденты с лодками бывают в Нигерии сравнительно часто. Катастрофам способствуют перегруженность, плохое техническое обслуживание и слабое соблюдение правил безопасности, особенно в сезон дождей.

Так, в январе в нигерийском штате Йобе в результате переворачивания лодки погибло 25 человек.

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