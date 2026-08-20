Трамп заявил об эффективности блокады Ирана и раскритиковал Южную Корею

Через Ормузский пролив проходит много судов. Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом..

Через Ормузский пролив проходит много судов. Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в Белом доме. По его словам, американская военно-морская блокада Ирана полностью остановила поставки в страну.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Пролив сейчас открыт. Через него проходит много судов. Люди об этом не сообщают. И в какой-то момент это может немного замедлиться. Но сейчас через него проходит много судов. Военно-морская блокада была чрезвычайно эффективной».

Говоря о проливе, Трамп отдельно раскритиковал Южную Корею. Он заявил, что Сеул отказался помогать США обеспечивать безопасность маршрута, несмотря на зависимость страны от поставок нефти через этот водный путь. Накануне Трамп распорядился значительно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи.

Одновременно президент вновь подчеркнул хорошие отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я не был доволен, когда Южная Корея сказала, что не хочет помогать нам с Ормузским проливом, хотя 60 процентов своей нефти она получает через этот пролив. Я спросил: «Хотите нам помочь?» Они ответили: «Нет, спасибо». Я сказал: «Хорошо, спасибо». Мне это не понравилось. Поэтому я счёл, что проводить масштабные военные учения – это очень оскорбительно для (главы КНДР), который, честно говоря, по крайней мере, во время моего срока, вёл себя очень хорошо».

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На этом же мероприятии Трамп сообщил о прогрессе в торговых переговорах с Канадой. Накануне он на три дня отложил введение новых 50-процентных пошлин на канадские товары.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Мы, кстати, вероятно, согласовали сделку с Канадой. Вы, наверное, видели, что сегодня должны были вступить в силу очень серьёзные пошлины в отношении Канады. Мы отложили их на три дня, потому что, думаю, у нас есть сделка с премьер-министром – хорошая сделка для всех».

Вашингтон и Оттава продолжают обсуждать условия соглашения. Стороны пока не раскрыли всех его деталей.

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