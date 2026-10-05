Трамп назначил главу разведки США новым куратором ИИ

Президент США Дональд Трамп назначил директора национальной разведки Джея Клейтона руководителем новой группы по искусственному интеллекту. Она будет называться Super Intelligence Force, или SIF.

Структура будет координировать работу федеральных ведомств и взаимодействие правительства с технологическими компаниями и другими заинтересованными сторонами.

Группа будет подчиняться Трампу и главе его аппарата Сьюзи Уайлс. Ей предстоит подготовить доклад в течение 120 дней. В документе оценят риски и возможности искусственного интеллекта и определят возможную роль федерального правительства.

[Джей Клейтон, директор национальной разведки США]:

«Нам предстоит большая работа, и я сосредоточен на улучшении наших избирательных процессов. Это часть национальной безопасности, и я твёрдо в этом убеждён».

Клейтон возглавляет американскую разведку с августа. До этого он руководил Комиссией по ценным бумагам и биржам США и был федеральным прокурором Южного округа Нью-Йорка.

Трамп использует термин «суперинтеллект» вместо искусственного интеллекта. По его словам, США должны сохранить лидерство в этой технологии.

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Назначение произошло после встречи Трампа с руководителями крупнейших технологических компаний. Они договорились о добровольных мерах по контролю за развитием ИИ без введения новых обязательных федеральных ограничений.

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