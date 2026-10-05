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Турнир по возведению башен из людей устроили в Каталонии

Турнир по возведению башен из людей устроили в Каталонии

Тысячи зрителей пришли понаблюдать, как строят «человеческие замки» в Таррагоне в Испании. В турнире участвуют 12..

Дата загрузки: 2026-10-06

Турнир по возведению башен из людей устроили в Каталонии

Тысячи зрителей пришли понаблюдать, как строят «человеческие замки» в Таррагоне в Испании. В турнире участвуют 12 лучших каталонских команд. Это юбилейное 30-е состязание.

Башни из людей называют «кастелями», а тех кто их строит — «кастельерами». Традиции кастелей уже более 200 лет. При построении «человеческих замков» люди встают на плечи друг другу. Башня может достигать девяти и больше ярусов.

[Абхишек, турист из Индии]:
«Я с детства мечтал побывать здесь и попасть на это состязание. И вот я тут – у меня просто мурашки по коже. Ощущения невероятные».

На самый верх башни поднимается ребёнок.

[Жулия Коста, тренер]:
«Дети – важнейшая часть традиции возведения кастелей, поскольку именно они завершают построение конструкции, поднимаясь на самую вершину. Поэтому важно окружать их заботой и давать им почувствовать, что коллектив их любит».

Для кастельеров также важно не только построить башню, но и безопасно её разобрать. Если верхушка есть, но конструкция рухнула при спуске кастельеров, башня считается «коронованной», но не полностью завершённой. Подобное произошло и на этом турнире.

Традиция возведения «живых башен» включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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