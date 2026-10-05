Самая сухая пустыня мира зацвела после рекордных дождей

Это Атакама – одно из самых засушливых мест на планете. Но сейчас чилийскую пустыню не узнать..

Это Атакама – одно из самых засушливых мест на планете. Но сейчас чилийскую пустыню не узнать – её словно укрыли разноцветным ковром. Это явление известно как «цветущая пустыня». И в этом году растительности особенно много.

[Хорхе Карабантес, сотрудник Национальной лесной корпорации Чили]:

«Это, безусловно, необычайное и редкое цветение. Оно сильно отличается от цветения в других уголках планеты. Здесь удивительная концентрация видов, многие из которых – эндемики».

Пустыня буйно зацвела после рекордных дождей, вызванных климатическим феноменом Эль-Ниньо. Влага пробудила миллионы семян и луковиц, которые спали десятилетиями.

[Сесар Писарро, сотрудник Национальной лесной корпорации Чили]:

«В этом году зацвели холмы и горные хребты, где не было ни зелени, ни цветов более 30–40 лет. Дожди были настолько сильными, что влага проникла глубоко в расщелины, и растения проснулись».

В целом на обширных участках пустыни появилось более 200 видов цветов и растений. Это самое масштабное и интенсивное цветение в Атакаме за последние 30 лет.

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[Франко Мойя, турист из Чили]:

«Это удивительное зрелище, ведь такого обычно не увидишь, это редкость. Мы видели по телевизору, что здесь недавно прошли сильные дожди, и захотели приехать и посмотреть на всё своими глазами. Здесь очень красиво».

[Феликс Банда, турист из Австралии]:

«Я думал, всё будет коричневым. Таково моё представление о пустыне. На западе Австралии в пустынях всё красное. Поэтому я ожидал чего-то подобного, хотя и знал, что здесь прошли сильные дожди. Я надеялся увидеть красивую зелень, но этот пейзаж просто невероятный».

Цветение в Атакаме обычно можно увидеть в период с сентября по ноябрь. Однако такое случается не каждый год и не всегда бывает одинаково интенсивным. Для буйного роста растениям нужны определённые условия: сочетание осадков, тепла и влажности.

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