Всеобщая забастовка в Португалии парализовала движение поездов и самолётов

В Лиссабоне тысячи людей вышли с протестом против трудовой реформы. В этот же день прошла однодневная..

В Лиссабоне тысячи людей вышли с протестом против трудовой реформы. В этот же день прошла однодневная всеобщая забастовка. Она почти парализовала Португалию. В стране на сутки остановились поезда, авиакомпании отменили сотни рейсов, закрылись школы и другие образовательные учреждения. Больницы отменили операции, поскольку медсёстры не вышли на работу.

В Лиссабоне закрылись почти все станции метро. Автобусы ходили с большим интервалом.

[Херсон, турист из Колумбии]:

«Мы приехали сегодня и хотели воспользоваться метро, но оно закрыто, поэтому нам пришлось ехать на автобусе. Это заняло некоторое время, и теперь нам надо ехать на другом автобусе».

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Португальское правительство правоцентристского меньшинства подготовило реформу трудового законодательства. Изменения должны коснуться 100 статей кодекса.

Проект вызвал критику со стороны профсоюзов. Они уже проводили всеобщую забастовку полгода назад, а теперь организовали новую. Правительство вело с профсоюзами переговоры, но безуспешно. Две недели назад проект реформы поступил в парламент. Дата дебатов пока не назначена.

Правительство говорит, что изменения направлены на повышение производительности и стимулирование экономического роста. Португалия – одна из беднейших стран Евросоюза. По мнению авторов реформы, развитию экономики в числе прочих причин мешает жёсткая защита прав рабочих.

Представители профсоюзов заявляют, что реформа ухудшит условия труда, поскольку отменит регулирование рабочего времени, смягчит правила увольнений и ограничит право на забастовки.

Законопроект, вероятно, будет принят при поддержке крайне правой партии Chega.

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