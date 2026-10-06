Трамп пообещал помощь России после смерти сотрудницы института чумы в Сибири

США готовы помочь России после смерти сотрудницы института по изучению чумы в Иркутской области. Об этом..
Дата загрузки: 2026-10-07
США готовы помочь России после смерти сотрудницы института по изучению чумы в Иркутской области. Об этом заявил президент Дональд Трамп.
[Дональд Трамп, президент США]:
«Я не хотел бы, чтобы у них это происходило. Это очень тяжёлая болезнь. Мы поможем. Мы всегда поможем тем, у кого возникает такая проблема».
Трамп также сказал, что пока не обсуждал ситуацию с российской стороной. А Госсекретарь Марко Рубио заявил, что США получают информацию от российских властей и следят за развитием ситуации.
[Марко Рубио, госсекретарь США]:
«Мы внимательно наблюдаем и следим за этим. Я не думаю, что это повод для тревоги, но это повод сосредоточиться и просто держать ситуацию под контролем. И мы этим занимаемся».
Речь идет о 28-летней сотруднице Иркутского научно-исследовательского противочумного института. Согласно полученным данным, у неё выявили пневмонию неизвестного происхождения. Она умерла в больнице в городе Шелехов.
После её смерти около 200 человек, которые могли с ней контактировать, поместили под медицинское наблюдение. Сотрудников института также изолировали. В нескольких больницах региона ввели карантинные меры.
Роспотребнадзор заявил, что дополнительные анализы не обнаружили микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью умершей.
При этом ранее сообщалось о возможном заражении внутри лаборатории, однако российские власти не подтвердили, что причиной болезни стала чума.
Короткая ссылка на эту страницу: