«Зелёный» мост над десятиполосным шоссе заканчивают строить близ Лос-Анджелеса

В Калифорнии завершают строительство перехода для диких животных. Он один из крупнейших в мире. «Зелёный» мост..

В Калифорнии завершают строительство перехода для диких животных. Он один из крупнейших в мире. «Зелёный» мост протянулся над десятиполосной автомагистралью US 101 недалеко от Лос-Анджелеса. Он соединит природные территории, разделённые дорогой.

[Джефф Сикич, биолог]:

«Даже во время строительных работ мы каждые несколько дней видим диких животных: туда-сюда снуют койоты, попадаются и рыжие рыси. А оленей каждое утро можно видеть на склоне холма».

Восстановить целостность среды обитания необходимо для нормальной жизни диких животных и сохранения их генетического разнообразия. Это особенно важно для пум.

[Бет Пратт, президент фонда Wildlife Crossing Fund]:

«Мы хотим сохранить дикую природу в нашем ландшафте для будущего – не только ради животных, но и ради нас самих. И думаю, именно эта связь с миром дикой природы придала проекту столь важное глобальное значение».

Основные конструкции уже готовы, но впереди ещё много работы. Строители укладывают и уплотняют грунт, укрепляют склоны и восстанавливают природную среду. На мосту и прилегающей территории планируют высадить 50 000 деревьев, кустарников и других растений местных видов.

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Специалисты говорят, что масштаб и сложность этого проекта отличают его от строительства обычных мостов.

[Бет Пратт, президент фонда Wildlife Crossing Fund]:

«Это самая сложная задача, за которую кто-либо из нас когда-либо брался. Это не просто мост. Этот проект состоит из четырёх частей, включая два инженерных сооружения, перенос коммуникаций и создание среды обитания на площади в пять гектаров. И всё это в одном из самых оживлённых районов страны. Здесь нельзя просто так взять и перекрыть автостраду 101, чтобы возвести конструкцию».

Стоимость проекта – более 100 миллионов долларов. Открытие перехода намечено на 2 декабря.

«Зелёный» мост соединит изолированные популяции пум, оленей, койотов, рыжих рысей и других диких животных, а также поможет уберечь их от столкновений с машинами.

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