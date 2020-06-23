Браконьеров нет: в Пакистане из-за карантина задержались перелётные птицы

Перелётные птицы в этом году не спешат покидать водно-болотные угодья Пакистана. Обычно они останавливаются здесь на..

[Ахмер Али Ризви, фотограф-натуралист]:

«В этом году птицы загостились. Возможно, потому что их почти не тревожат из-за повсеместного карантина».

Перелётные птицы в этом году не спешат покидать водно-болотные угодья Пакистана. Обычно они останавливаются здесь на короткий отдых, когда летят из Сибири в Индию. Пакистанский фотограф-натуралист Ахмер Али Ризви наблюдает за пернатыми уже много лет.

В провинции Синд в этом году насчитали почти 750 тысяч перелётных птиц. В прошлом их было в три раза меньше. Сотрудник департамента дикой природы Синда не может объяснить, почему птиц стало больше. Однако понимает, что карантин позволил пернатым задержаться в Пакистане.

[Джавед Ахмед Махар, сотрудник департамента дикой природы Синда]:

«Сейчас многие говорят, что во время карантина дикие животные вздохнули с облегчением. Я укажу на два изменения. Когда на внутренних рынках процветает незаконная торговля, нелегальные охотники ловят птиц в лесу и продают их. Сейчас не происходит ни того, ни другого».

В Синде есть более 33 заповедников, а также – национальный парк, в котором обитает более 300 видов птиц. Каждый год специалисты наблюдают за пернатыми на 40% водно-болотных угодий провинции. Они подсчитывают количество птиц и отслеживают маршруты миграции.

Обычно в Пакистане останавливаются на отдых пеликаны, журавли, кряквы, кулики и другие пернатые.

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