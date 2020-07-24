Собаки помогают австралийским детям вернуться к учёбе после карантина

У десятилетней австралийки Лилли нет родной семьи. Из-за связанных с этим психологических проблем она не любила..

[Эбби Харт, специалист по поддержке образования]:

«Она бегала из класса в класс, бегала повсюду. У неё, видимо, было такое нервозное состояние».

У десятилетней австралийки Лилли нет родной семьи. Из-за связанных с этим психологических проблем она не любила ходить в школу.

Всё изменилось, когда Лилли начала ходить в специальную школу в Мельбурне и познакомилась с лабрадором по кличке Инди.

[Лилли, школьница]:

«Она милая и весёлая».

Собака помогает девочке адаптироваться к учёбе.

[Сара Кастл, специалист по поддержке образования]:

«Мы работаем с детьми, которые живут в интернатах и у приёмных родителей. У этих детей бывают серьёзные проблемы, серьёзные психологические травмы».

Общение с собакой благотворно действует на детей.

[Сара Кастл, специалист по поддержке образования]:

«Возможно, таким детям трудно доверять взрослым, а когда рядом пушистый друг, этот процесс проходит легче. С помощью собак мы можем начинать трудные переговоры».

Программа Paw Pals помогает уже двум десяткам детей, которые живут в пригороде Мельбурна.

[Энн Хендерсон, директор школы]:

«Мы даже не можем идти в ногу со спросом, такие программы очень востребованы».

Программу финансируют местные жители. Её авторы при работе учитывают рекомендации Службы защиты детей.

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