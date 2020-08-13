Карантин на пользу: на юге Франции у фламинго родились 12 тысяч птенцов

На солончаках Камарга рядом с французским городом Эг-Морт обычно гнездится крупнейшая в Европе колония розовых фламинго...

На солончаках Камарга рядом с французским городом Эг-Морт обычно гнездится крупнейшая в Европе колония розовых фламинго. А в этом году специалисты насчитали здесь, возможно, самое большое число птиц за 45 лет наблюдений.

[Флоранс Саки, глава отдела по туризму Эг-Морта]:

«Невероятно, но в этом году на солончаках Эг-Морта родились примерно 10-12 тысяч птенцов фламинго. Специалисты насчитали здесь около 35 тысяч пар взрослых птиц».

Обычно здесь рождается примерно тысяча птенцов фламинго. Рекордный приплод специалисты объясняют благоприятными условиями. Сотрудники природоохранных организаций построили на солончаках искусственные острова. Кроме того, положительную роль сыграл карантин.

[Флоранс Саки, глава отдела по туризму Эг-Морта]:

«Недалеко отсюда находится аэропорт Монпелье, но рейсы самолётов временно отменили. Думаю, это позволило появиться на свет большему числу фламинго».

Сейчас природозащитники заботятся о том, чтобы птенцов не тревожили.

[Флоранс Саки, глава отдела по туризму Эг-Морта]:

«Птенцы фламинго пока не летают. Мы поместили их в защищённую часть солончака. Сейчас они в безопасности, и мы не хотим, чтобы это место превратилось в туристическую достопримечательность».

С наступлением осени большинство фламинго улетят в Испанию, Италию, Турцию и Северную Африку. Специалисты пометили 300 птиц, за которыми будут наблюдать. Информацию сделают доступной для исследовательских центров по всему миру.

Пока французские орнитологи не могут сказать, родится ли здесь столько птенцов фламинго и в будущем году.

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