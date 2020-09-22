Власти автономии Мадрид ужесточили карантин в некоторых районах

Власти автономного сообщества Мадрид ужесточили карантинные меры в 37 зонах, 26 из которых находятся в столице...

Власти автономного сообщества Мадрид ужесточили карантинные меры в 37 зонах, 26 из которых находятся в столице. Причиной дополнительных ограничений стало быстрое распространение коронавируса. За последние три дня в Испании выявили более 30 тысяч новых случаев COVID-19, треть из них приходится на Мадрид.

Новые ограничения коснулись бедных районов с большим числом эмигрантов. В них проживает 850 тысяч человек. Региональные власти объясняют ужесточение мер тем, что в этих районах на каждые 100 тысяч жителей приходится более 1000 заражённых. При этом действия правительства Мадрида вызвали десятки протестов.

В рамках ограничений установлены полицейские посты. Из заблокированного района можно выехать только на работу, учёбу или в больницу. Запрещено собираться группами более шести человек, а все коммерческие заведения должны закрываться не позднее десяти вечера.

Минздрав Испании не исключает, что карантинные меры введут и в других районах Мадрида.

[Фернандо Симон, представитель Минздрава Испании]:

«В Мадридском регионе относительно высокий средний уровень заболеваемости, и поэтому необходимо начать применять ограничительные меры. На этой неделе мы обсудим, нужно ли вводить ограничения и в других районах».

Эпидемиологическую ситуацию в автономии обсудили председатель регионального правительства Исабель Диас Аюсо и премьер-министр страны Педро Санчес.

Аюсо предложила прибегнуть к помощи военных. Им поручат дезинфекцию, а также они будут помогать полиции контролировать соблюдение ограничений.

Санчес сообщил, что администрации региональных властей и правительства страны создадут рабочую группу по борьбе с эпидемией в Мадриде.

[Педро Санчес, премьер-министр Испании]:

«Многое делает сообщество Мадрид уникальным. И поэтому я думаю, важно реализовать специальный план для Мадрида. На этой встрече и региональный лидер, и я демонстрируем гражданам, что мы едины и намерены изменить ситуацию с эпидемией. Наша цель ясная и твёрдая: спасать жизни, защищать здоровье людей, сотрудничать и помогать».

Между тем возрастает давление и на больницы Мадрида. В некоторых пришлось отменить плановые операции, а некоторые сообщают о переполненных отделениях интенсивной терапии. По данным Минздрава, в больницах занято более 20% мест. Исабель Диас Аюсо заявила, что необходимо снова открывать полевые госпитали.

В Испании выявлено более 670 тысяч случаев COVID-19. Это самый высокий показатель в Западной Европе. Коронавирус в стране унёс жизни более 30 тысяч человек.

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