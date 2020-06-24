Как выглядит бассейн, который строили 20 лет

В детстве Микки Тортон мечтал об оазисе с большим бассейном возле своего дома. Но годы шли, и исполнение мечты откладывалось.

Микки приступил к воплощению детской мечты в 1993 году. «Мне тогда было 39 лет, и я подумал, что пришло время начать работы», – вспоминает мужчина.

Бассейн получился глубиной 6 метров, и его можно было накрыть плёнкой. Таким он оставался до 2013 года. Затем Микки возобновил работы.

В итоге Микки построил не только бассейн, но и игровую площадку за своим домом в Ковингтоне, штат Теннесси. Ему потребовалось 18 тонн стальной арматуры, которую покрыли камнями и водопадами. Установили фонтаны, качели над водой и значительно увеличили площадь бассейна. Микки потребовалось 20 лет, чтобы окончательно завершить строительство. Творение Миики стало достопримечательностью города.

То, что планировалось как бассейн для семьи Тортон, вышло за рамки детской мечты. Смотрите видео.

